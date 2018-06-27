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НАТО ухвалила нову стратегію ВПС

НАТО ухвалила нову стратегію ВПС

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 червня. УНН. НАТО ухвалила нову стратегію Військово-повітряних сил альянсу, яка дозволить їм діяти у будь-яких районах і умовах. Про це йдеться в заяві прес-служби НАТО, поширеному у вівторок у Брюсселі, передає УНН.

"Військово-повітряні сили НАТО повинні бути у змозі захищатися від ворогів і передбачити зростаючу роль кібернетичних і космічних засобів, відповідно до нової спільної стратегії ВПС НАТО, опублікованій у вівторок, 26 червня 2018 року, - йдеться в ньому. - Стратегія НАТО свідчить, що ВПС країн НАТО повинні мати можливість вести бойові дії в усіх районах і умовах, включаючи сильно перевантажений і захищений повітряний простір".

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У прийнятій стратегії викладаються нинішні та майбутні умови безпеки, в яких будуть діяти ВПС союзників по НАТО, пояснює прес-служба. "Визнаючи, що десятиліття повітряних операцій можуть завершитися, стратегія попереджає, що сучасні системи протиповітряної оборони, кібер- і радіоелектронна війна можуть вплинути на повітряні операції НАТО. Крім того, в документі йдеться про необхідність того, щоб спеціальні сили, морські та кібернетичні підрозділи краще підтримували авіацію розвідкою, цілеспрямованої допомогою і оцінками після удару", - йдеться в заяві.

У ній підкреслюється, що ця стратегія ВВС НАТО є першою з часу заснування альянсу в 1949 році. "В той час, як поточні повітряні операції НАТО триватимуть, документ надає план для розробки доктрин ВВС і нових можливостей". 

Нагадаємо, США зняли введені адміністрацією попереднього президента заборони на надання Грузії і Україні військової допомоги та допомагають державам поліпшити їх оборонні можливості. Про це заявив у вівторок помічник держсекретаря у справах Європи і Євразії Уесс Мітчелл, виступаючи в комітеті із закордонних справ Сенату Конгресу США.

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