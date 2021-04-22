НАТО підтримало дії Чехії проти Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Північноатлантична рада висловила підтримку Чехії, зокрема в її останніх кроках проти Росії в зв’язку з інцидентом у 2014 році на складах боєприпасів в Врбетіце. Офіційна заява опублікована на сайті НАТО, пише УНН.
Цитата
“Союзники висловлюють глибоку стурбованість у зв’язку з дестабілізуючими діями, які Росія продовжує здійснювати в Євроатлантичному регіоні, в тому числі на території альянсу, і повністю солідарні з Чеською Республікою”, — йдеться у заяві.
Деталі
У той же час, Рада НАТО в заяві не зазначила про можливість колективного вислання російських дипломатів.
В свою чергу в адміністрації президента Чехії висловили подяку Північноатлантичній Раді за підтримку та солідарність у діях країни.
Контекст
17 квітня влада Чехії оголосила про висилку 18 російських дипломатів. Таким чином Прага відповіла на ймовірну причетність Москви до вибуху на складі боєприпасів в Врбетіце в 2014 році.
Чехія вважає Росію причетною до вибуху. При цьому поліція Чехії оголосила в розшук двох громадян РФ — Олександра Петрова і Руслана Бошірова.
У МЗС РФ висловили протест чеської влади і пообіцяли відповісти на їхні дії. Так, російський МЗС оголосив персонами нон грата 20 чеських дипломатів. Вони мали покинути країну до кінця 19 квітня.
В той же час Чехію підтримав Захід. Україна також заявила, що підтримує дії Чехії у відповідь на підтверджену правоохоронцями причетність Росії до вибухів на складах озброєнь в 2014 році, які призвели до людських жертв.