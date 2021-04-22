НАТО підтримало дії Чехії проти Росії

Цитата

“Союзники висловлюють глибоку стурбованість у зв’язку з дестабілізуючими діями, які Росія продовжує здійснювати в Євроатлантичному регіоні, в тому числі на території альянсу, і повністю солідарні з Чеською Республікою”, — йдеться у заяві.

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У той же час, Рада НАТО в заяві не зазначила про можливість колективного вислання російських дипломатів.

В свою чергу в адміністрації президента Чехії висловили подяку Північноатлантичній Раді за підтримку та солідарність у діях країни.

Контекст

17 квітня влада Чехії оголосила про висилку 18 російських дипломатів. Таким чином Прага відповіла на ймовірну причетність Москви до вибуху на складі боєприпасів в Врбетіце в 2014 році.



Чехія вважає Росію причетною до вибуху. При цьому поліція Чехії оголосила в розшук двох громадян РФ — Олександра Петрова і Руслана Бошірова.



У МЗС РФ висловили протест чеської влади і пообіцяли відповісти на їхні дії. Так, російський МЗС оголосив персонами нон грата 20 чеських дипломатів. Вони мали покинути країну до кінця 19 квітня.

В той же час Чехію підтримав Захід. Україна також заявила, що підтримує дії Чехії у відповідь на підтверджену правоохоронцями причетність Росії до вибухів на складах озброєнь в 2014 році, які призвели до людських жертв.