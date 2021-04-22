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НАТО поддержало действия Чехии против России

НАТО поддержало действия Чехии против России

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 апреля. УНН. Североатлантический совет выразил поддержку Чехии, в частности в ее последних шагах против России в связи с инцидентом в 2014 году на складах боеприпасов в Врбетице. Официальное заявление опубликовано на сайте НАТО, пишет УНН.

Цитата

“Союзники выражают глубокую обеспокоенность в связи с дестабилизирующими действиями, которые Россия продолжает осуществлять в Евроатлантическом регионе, в том числе на территории альянса, и полностью солидарны с Чешской Республикой”, — говорится в заявлении.

Детали

В то же время, Совет НАТО в заявлении не указал о возможности коллективной высылки российских дипломатов.

В свою очередь в администрации президента Чехии выразили благодарность Совету за поддержку и солидарность в действиях страны.

Контекст

17 апреля власти Чехии объявили о высылке 18 российских дипломатов. Таким образом Прага ответила на вероятную причастность Москвы к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

Чехия считает Россию причастной к взрыву. При этом полиция Чехии объявила в розыск двух граждан РФ — Александра Петрова и Руслана Боширова.

В МИД РФ выразили протест чешским властям и пообещали ответить на их действия. Так, российский МИД объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов. Они должны были покинуть страну до конца 19 апреля.

В то же время Чехию поддержал Запад. Украина также заявила, что поддерживает действия Чехии в ответ на подтвержденную правоохранителями причастность России к взрывам на складах вооружений в 2014 году, которые привели к человеческим жертвам.

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