НАТО обмежить доступ представників Білорусі в штаб-квартиру Альянсу
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. НАТО прийняло рішення обмежити доступ представників Білорусі в штаб-квартиру Альянсу. Про це заявив генеральний секретар альянсу Йенс Столтенберг на прес-конференції перед зустріччю міністрів закордонних справ і міністрів оборони НАТО, передає кореспондент УНН.
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“Ми постійно оцінюємо заходи безпеки тут, в НАТО, і ми вирішили обмежити доступ білоруського персоналу в штаб-квартиру НАТО на основі нашої оцінки заходів безпеки в штаб-квартирі”, — заявив генсекретар.
Деталі
Минулого тижня Північноатлантична рада — основний орган прийняття політичних рішень НАТО — заявила про рішуче засудження примусової посадки в Мінську рейсу Ryanair Афіни-Вільнюс 23 травня, а також зняття з борта літака і арешту білоруського журналіста Романа Протасєвіча і його подруги Софії Сапеги.
Контекст
Близько 15-ї години днів 23 травня літак авіакомпанії Ryanair Афіни — Вільнюс екстрено приземлився в аеропорту Мінська після отримання повідомлення про мінування. На борту літака перебував співзасновник Telegram-каналу NEXTA Роман Протасєвіч, його затримали.
Команду прийняти літак в Мінську віддав особисто Олександр Лукашенко, повідомлялося в Telegram-каналі “Пул першого”. Керівник відділу комунікацій Литовського міжнародного аеропорту, де повинен був спочатку приземлитися літак, повідомляла, що між членом екіпажу і пасажиром стався конфлікт, в результаті чого літак вирішили посадити в Мінську. Однак, за словами одного з пасажирів рейсу, ніякого конфлікту не було. Після посадки всіх пасажирів вивели з літака, Протасєвіча відвели в сторону, а його речі винесли на злітно-посадкову смугу.
“Ми запитали його, що відбувається. Він сказав, хто він, і додав: „Мене тут чекає смертна кара“. Він був уже спокійніше, але тремтів. Поруч з ним весь час стояв офіцер, і незабаром військові його просто вивели”, — розповів пасажир.
Російська служба BBC повідомила, що крім Романа Протасєвіча в Мінську затримали росіянку. Йдеться про Софію Сапегу, дівчину Протасєвіча.
Інцидент викликав величезний міжнародний резонанс і гнівну реакцію багатьох західних лідерів, політиків і дипломатів, виступили з вимогою звільнення опозиційного журналіста і міжнародного розслідування того, що сталося.
Батько Протасєвіча Дмитро, подивившись відео сина з “зізнаннями”, заявив, що у Романа є тілесні ушкодження, і йому зламали ніс.
При цьому вже близько десятка авіакомпаній, серед яких Lufthansa, KLM, SAS, Air France, LOT і Singapore Airlines оголосили про припинення польотів над Білоруссю.
Україна також зупинила авіасполучення з Білоруссю — з 26 травня, українським авіакомпаніям і літакам забороняється виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь.
Саміт ЄС прийняв рішення розширити економічні санкції проти Білорусі та внести нові обличчя і організації в список санкцій.