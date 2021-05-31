НАТО обмежить доступ представників Білорусі в штаб-квартиру Альянсу

Цитата

“Ми постійно оцінюємо заходи безпеки тут, в НАТО, і ми вирішили обмежити доступ білоруського персоналу в штаб-квартиру НАТО на основі нашої оцінки заходів безпеки в штаб-квартирі”, — заявив генсекретар.

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Минулого тижня Північноатлантична рада — основний орган прийняття політичних рішень НАТО — заявила про рішуче засудження примусової посадки в Мінську рейсу Ryanair Афіни-Вільнюс 23 травня, а також зняття з борта літака і арешту білоруського журналіста Романа Протасєвіча і його подруги Софії Сапеги.



Контекст

Близько 15-ї години днів 23 травня літак авіакомпанії Ryanair Афіни — Вільнюс екстрено приземлився в аеропорту Мінська після отримання повідомлення про мінування. На борту літака перебував співзасновник Telegram-каналу NEXTA Роман Протасєвіч, його затримали.



Команду прийняти літак в Мінську віддав особисто Олександр Лукашенко, повідомлялося в Telegram-каналі “Пул першого”. Керівник відділу комунікацій Литовського міжнародного аеропорту, де повинен був спочатку приземлитися літак, повідомляла, що між членом екіпажу і пасажиром стався конфлікт, в результаті чого літак вирішили посадити в Мінську. Однак, за словами одного з пасажирів рейсу, ніякого конфлікту не було. Після посадки всіх пасажирів вивели з літака, Протасєвіча відвели в сторону, а його речі винесли на злітно-посадкову смугу.

“Ми запитали його, що відбувається. Він сказав, хто він, і додав: „Мене тут чекає смертна кара“. Він був уже спокійніше, але тремтів. Поруч з ним весь час стояв офіцер, і незабаром військові його просто вивели”, — розповів пасажир.

Російська служба BBC повідомила, що крім Романа Протасєвіча в Мінську затримали росіянку. Йдеться про Софію Сапегу, дівчину Протасєвіча.

Інцидент викликав величезний міжнародний резонанс і гнівну реакцію багатьох західних лідерів, політиків і дипломатів, виступили з вимогою звільнення опозиційного журналіста і міжнародного розслідування того, що сталося.

Батько Протасєвіча Дмитро, подивившись відео сина з “зізнаннями”, заявив, що у Романа є тілесні ушкодження, і йому зламали ніс.

При цьому вже близько десятка авіакомпаній, серед яких Lufthansa, KLM, SAS, Air France, LOT і Singapore Airlines оголосили про припинення польотів над Білоруссю.

Україна також зупинила авіасполучення з Білоруссю — з 26 травня, українським авіакомпаніям і літакам забороняється виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь.



Саміт ЄС прийняв рішення розширити економічні санкції проти Білорусі та внести нові обличчя і організації в список санкцій.