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Наступного тижня ВРУ проголосує про продовження воєнного стану та мобілізації – нардеп

Київ • УНН

 • 29293 перегляди

Український Парламент планує проголосувати за продовження воєнного стану та мобілізації на 90 днів. Термін дії може бути подовжено з 8 лютого до 9 травня 2025 року.

Наступного тижня український Парламент може проголосувати за продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 днів. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram, передає УНН.

Деталі

В Суботу, 11 січня, народний депутат України, Перший заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк написав у своєму Telegram про ймовірність продовження воєнного стану в країні. 

На початку наступного тижня очікуємо голосування про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів

- зазначив чиновник.

Він додав, що воєнний стан та мобілізацію продовжать з 8 лютого до 9 травня 2025 року.

Згідно з процедурою, президент має подати відповідні два законопроєкти про затвердження своїх указів. За словами Железняка, найімовірніше документи вже з’являться у понеділок. 

"Це буде 14 раз, коли Рада проголосує за продовдення воєнного стану та мобілізацію", - резюмував Ярослав Железняк.

Нагадаємо

Народний депутат Олександр Федієнко заявив про неможливість демобілізації через нестачу військовослужбовців. Він наголосив на необхідності впровадження ротаційної системи для відпочинку військових.

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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