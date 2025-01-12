На следующей неделе ВРУ проголосует о продлении военного положения и мобилизации - нардеп

Украинский Парламент планирует проголосовать за продление военного положения и мобилизации на 90 дней. Срок действия может быть продлен с 8 февраля до 9 мая 2025 года.

На следующей неделе украинский Парламент может проголосовать за продление военного положения и всеобщей мобилизации в Украине еще на 90 дней. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram, передает УНН. Детали В субботу, 11 января, народный депутат Украины, Первый заместитель Председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк написал в своем Telegram о вероятности продления военного положения в стране. В начале следующей недели ожидаем голосования о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней - отметил чиновник. Он добавил, что военное положение и мобилизацию продлят с 8 февраля до 9 мая 2025 года. Согласно процедуре, президент должен подать соответствующие два законопроекта об утверждении своих указов. По словам Железняка, скорее всего документы уже появятся в понедельник. "Это будет 14 раз, когда Рада проголосует за продление военного положения и мобилизацию", - резюмировал Ярослав Железняк. Напомним Народный депутат Александр Федиенко заявил о невозможности демобилизации из-за недостатка военнослужащих. Он отметил необходимость внедрения ротационной системы для отдыха военных.