Наступного року в Туреччині відмовляться від безкоштовного поліетилену
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. З січня 2018 року в Туреччині набуде чинності заборона на безкоштовні поліетиленові пакети в магазинах, які можна буде лише придбати, передає УНН з посиланням на Trend.
Новий закон спрямований на зниження кількості побутових поліетиленових відходів. До набуття ним чинності, покупцям в магазинах даруватимуть пакети з тканини та паперу.
У Туреччині за добу використовується близько 30 тонн поліетиленових пакетів, з яких повторно переробляють лише 1%.
Зазначимо, що з 1 липня 2016 року заборона на поліетиленові пакети набула чинночті у Франції. Цей захід поширюється на супермаркети, аптеки, булочні, заправні станції, а також на криті та вуличні ринки.
Італія заборонила одноразові пакети ще в 2012 р. як з природоохоронних, так і з економічних міркувань, щоб захистити від конкуренції зростаюче виробництво биопластика.
Нагадаємо, що звичайні поліетиленові пакети розкладаються за природних умов протягом 450 років.
Як повідомляв УНН, канцлер Німеччини А.Меркель рушила на різдвяний шопінг зі своїми пакетами.
Також кияни зможуть здавати поліетиленові пакети на переробку.