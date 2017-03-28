В следующем году в Турции откажутся от бесплатного полиэтилена

Новый закон направлен на снижение количества бытовых полиэтиленовых отходов. До его вступления в силу, покупателям в магазинах будут дарить пакеты из ткани и бумаги.

В Турции за сутки используется около 30 тонн полиэтиленовых пакетов, из которых повторно перерабатывают лишь 1%.

Отметим, что с 1 июля 2016 года запрет на полиэтиленовые пакеты вступил в силу во Франции. Этот мера распространяется на супермаркеты, аптеки, булочные, заправочные станции, а также крытые и уличные рынки.

Италия запретила одноразовые пакеты еще в 2012 году как по природоохранным, так и по экономическим соображениям, чтобы защитить от конкуренции растущее производство биопластика.

Напомним, что обычные полиэтиленовые пакеты разлагаются в естественных условиях в течение 450 лет.

Как сообщал УНН, канцлер Германии А.Меркель отправилась на рождественский шопинг со своими пакетами.

Также киевляне смогут сдавать полиэтиленовые пакеты на переработку.