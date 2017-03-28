В следующем году в Турции откажутся от бесплатного полиэтилена

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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной
08:46 • 16575 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 64837 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 111429 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 126783 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 135562 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 127979 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 119662 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106747 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107687 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103965 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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В следующем году в Турции откажутся от бесплатного полиэтилена

В следующем году в Турции откажутся от бесплатного полиэтилена

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 марта. УНН. С января 2018 года в Турции вступит в силу запрет на бесплатные полиэтиленовые пакеты в магазинах, которые можно будет только приобрести, передает УНН со ссылкой на Trend.

Новый закон направлен на снижение количества бытовых полиэтиленовых отходов. До его вступления в силу, покупателям в магазинах будут дарить пакеты из ткани и бумаги.

В Турции за сутки используется около 30 тонн полиэтиленовых пакетов, из которых повторно перерабатывают лишь 1%.

Отметим, что с 1 июля 2016 года запрет на полиэтиленовые пакеты вступил в силу во Франции. Этот мера распространяется на супермаркеты, аптеки, булочные, заправочные станции, а также крытые и уличные рынки.

Италия запретила одноразовые пакеты еще в 2012 году как по природоохранным, так и по экономическим соображениям, чтобы защитить от конкуренции растущее производство биопластика.

Напомним, что обычные полиэтиленовые пакеты разлагаются в естественных условиях в течение 450 лет.

Как сообщал УНН, канцлер Германии А.Меркель отправилась на рождественский шопинг со своими пакетами.

Также киевляне смогут сдавать полиэтиленовые пакеты на переработку.

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