Наступний "Рамштайн" відбудеться 20 січня - Міноборони ФРН

Деталі

Як повідомляється, голова МО Німеччини Крістіне Ламбрехт поговорила з міністром оборони США Ллойдом Остіном.

Сторони обговорили, серед іншого, "поточну воєннц ситуацію в Україні та те, як координувати подальшу військову підтримку" України, зокрема "щодо бойових машин піхоти (БМП) та зенітно-ракетного комплексу Patriot, у межах підготовки до майбутнього засідання контактної групи з питань оборони України 20 січня 2023 року".

Доповнення

16 листопада очільник Пентагону Ллойд Остін провів сьому зустріч міністрів оборони контактної групи з питань оборони України, або, як його називають, засідання у форматі "Рамштайн", у віртуальному форматі.

Довідково

Контактна група з питань оборони України (UCG) була сформована після російського вторгнення в Україну. Станом на 15 червня 2022 року до неї входили міністри оборони понад 50 країн. Її очолює міністр оборони США Ллойд Остін.