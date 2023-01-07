Следующий "Рамштайн" состоится 20 января - Минобороны ФРГ

Детали

Как сообщается, глава МО Германии Кристина Ламбрехт поговорила с министром обороны США Ллойдом Остином.

Стороны обсудили, среди прочего, "текущую военную ситуацию в Украине и то, как координировать дальнейшую военную поддержку" Украины, в частности "в отношении боевых машин пехоты (БМП) и зенитно-ракетного комплекса Patriot, в рамках подготовки к предстоящему заседанию контактной группы по вопросам обороны Украины 20 января 2023 года".

Дополнение

16 ноября глава Пентагона Ллойд Остин провел седьмую встречу министров обороны контактной группы по вопросам обороны Украины, или, как его называют, заседание в формате "Рамштайн", в виртуальном формате.

Справочно

Контактная группа по вопросам обороны Украины (UCG) была сформирована после российского вторжения в Украину. По состоянию на 15 июня 2022 года в нее входили министры обороны более 50 стран. Ее возглавляет министр обороны США Ллойд Остин.