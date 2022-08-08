Наступ окупантів в напрямках Авдіївки та Пісків захлинувся під вогнем ЗСУ, рашисти відійшли – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Спроба наступу російських окупантів в напрямках Авдіївки та Пісків провалилася. Рашисти відійшли. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Повідомляється, що на Авдіївському напрямку артилерійські та танкові обстріли зафіксовано біля Авдіївки, Опитного, Новобахмутівки, Карлівки, Кераміка і Курахового. Ворожа авіація діяла неподалік Нью-Йорка, Красногорівки і Мар’їнки.
Цитата
«Спроба наступу окупантів в напрямках Авдіївки та Пісків під вогнем українських воїнів захлинулася. Ворог відійшов», - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Сьогодні вранці голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомляв, що російські окупанти ведуть інтенсивні обстріли в околицях Донецька, вночі вдарили по Краматорську.