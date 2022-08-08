Наступление оккупантов в направлениях Авдеевки и Песков захлебнулось под огнем ВСУ, рашисты отошли – Генштаб

Детали

Сообщается, что на Авдеевском направлении артиллерийские и танковые обстрелы зафиксированы у Авдеевки, Опытного, Новобахмутовки, Карловки, Керамика и Курахово. Вражеская авиация действовала неподалеку Нью-Йорка, Красногоровки и Марьинки.

Цитата

«Попытка наступления оккупантов в направлениях Авдеевки и Песков под огнем украинских воинов захлебнулась. Враг отошел», – говорится в сообщении.

Дополнение

Сегодня утром глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщал, что российские оккупанты ведут интенсивные обстрелы в окрестностях Донецка, ночью ударили по Краматорску.