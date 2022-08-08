Наступление оккупантов в направлениях Авдеевки и Песков захлебнулось под огнем ВСУ, рашисты отошли – Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Попытка наступления российских оккупантов в направлениях Авдеевки и Песков провалилась. Рашисты отошли. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Сообщается, что на Авдеевском направлении артиллерийские и танковые обстрелы зафиксированы у Авдеевки, Опытного, Новобахмутовки, Карловки, Керамика и Курахово. Вражеская авиация действовала неподалеку Нью-Йорка, Красногоровки и Марьинки.
Цитата
«Попытка наступления оккупантов в направлениях Авдеевки и Песков под огнем украинских воинов захлебнулась. Враг отошел», – говорится в сообщении.
Дополнение
Сегодня утром глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщал, что российские оккупанты ведут интенсивные обстрелы в окрестностях Донецка, ночью ударили по Краматорску.