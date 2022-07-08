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Наступ окупантів на Слов’янському напрямку захлинувся. ЗСУ сьогодні відбили декілька штурмів - Генштаб

Наступ окупантів на Слов’янському напрямку захлинувся. ЗСУ сьогодні відбили декілька штурмів - Генштаб

Київ • УНН

 • 157261 перегляди

КИЇВ. 8 липня. УНН. Наступ російських загарбників в районі Богородичне на Слов’янському напрямку, в результаті вогневого ураження, захлинулися. Окупанти відійшли з втратами. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Повідомляється, що на Слов’янському напрямку ворог намагається покращити тактичне положення своїх підрозділів. Обстріляв із мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони Долини, Мазанівки, Краснопілля, Гусарівки, Новопавлівки, Червоного, Вірнопілля та Хрестища.

Цитата

"Наступальні дії ворога в районі населеного пункту Богородичне, в результаті вогневого ураження, захлинулися. Окупанти, з втратами, відійшли", - інформує Генштаб.

Зазначається, що на Харківському напрямку противник веде оборонні дії та намагається покращити тактичне положення в окремих районах. Обстрілював із ствольної та реактивної артилерії околиці та місто Харків, а також райони населених пунктів Уди, Дементіївка, Леб’яже, Піщане, Замулівка, Петрівка, Питомник, Мосьпанове, Коробочкине, Слатине, Світличне, Шевелівка, Перемога, Верхній Салтів, Нове та Байрак.

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"Неподалік Дементіївки наші захисники двічі відбили штурмові дії ворога та відкинули його назад. Противник завдав авіаудару в поблизу Петрівки", - йдеться в повідомленні.

На Бахмутському напрямку противник обстрілював наші позиції поблизу Спірного, Івано-Дар’ївки, Нью-Йорка та в районі Вуглегірської ТЕС. Здійснив авіаудари неподалік Берестового і Покровського.

"За підтримки артилерії та оперативно-тактичної авіації окупанти безуспішно намагалися вести наступ у районах населених пунктів Спірне та Івано-Дар’ївка. Зазнали втрат та відійшли. Тривають бої поблизу Веселої Долини", - йдеться в повідомленні.

Генштаб повідомляє, що на Південнобузькому напрямку підрозділи противника намагалися вести наступальні дії в районі населеного пункту Велике Артакове. «Українські воїни швидко придушили цю спробу та відігнали окупантів. Зберігається велика загроза ракетних ударів по критичній інфраструктурі регіону», - зазначається в повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЗСУ завдали потужного вогневого ураження по позиціях окупантів в районі Верхньокам’янського

Окрім того, Генштаб повідомив про ситуацію на інших напрямках:

· На Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил республіки білорусь ведуть розвідку, посилюють заходи протидії технічним засобам розвідки, насамперед БпЛА. Продовжено дію закриття повітряного простору над південною частиною країни до 7 жовтня поточного року. Заборона на польоти цивільних повітряних суден діє з 24 лютого поточного року.

· На Сіверському напрямку ворог без особливих змін.

· На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках продовжуються обстріли із мінометів, ствольної та реактивної артилерії по лінії зіткнення. Ворог завдав авіаційних ударів неподалік Новоандріївки.

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