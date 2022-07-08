Наступление оккупантов на Славянском направлении захлебнулось. ВСУ сегодня отразили несколько штурмов - Генштаб

Сообщается, что на Славянском направлении враг пытается улучшить тактическое положение своих подразделений. Обстрелял из минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы Долины, Мазановки, Краснополья, Гусаровки, Новопавловки, Красного, Вернополья и Крестища.

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"Следующие действия врага в районе населенного пункта Богородичное, в результате огневого поражения, захлебнулись. Оккупанты, с потерями, отошли", - информирует Генштаб.

Отмечается, что на Харьковском направлении противник ведет оборонительные действия и пытается улучшить тактическое положение в отдельных районах. Обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии окрестности и город Харьков, а также районы населенных пунктов Уды, Дементиевка, Лебяже, Песчаное, Замуловка, Петровка, Питомник, Мосьпаново, Коробочкино, Слатино, Светличное, Шевеловка, Победа и Байрак.

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"Недалеко от Дементиевки наши защитники дважды отразили штурмовые действия врага и отбросили его обратно. Противник нанес авиаудар вблизи Петровки", - говорится в сообщении.

На Бахмутском направлении противник обстреливал наши позиции возле Спорного, Ивано-Дарьевки, Нью-Йорка и в районе Углегорской ТЭС. Совершил авиаудары недалеко от Берестового и Покровского.

"При поддержке артиллерии и оперативно-тактической авиации оккупанты безуспешно пытались вести наступление в районах населенных пунктов Спорное и Ивано-Дарьевка. Понесли потери и отошли. Продолжаются бои вблизи Веселой Долины", - говорится в сообщении.

Генштаб сообщает, что на Южнобужском направлении подразделения противника пытались вести наступательные действия в районе населенного пункта Большое Артаково. "Украинские воины быстро подавили эту попытку и отогнали оккупантов. Сохраняется большая угроза ракетных ударов по критической инфраструктуре региона", - отмечается в сообщении.

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Кроме того, Генштаб сообщил о ситуации по другим направлениям:

· На Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил республики Беларусь ведут разведку, усиливают меры по противодействию техническим средствам разведки, прежде всего БпЛА. Продолжено закрытие воздушного пространства над южной частью страны до 7 октября текущего года. Запрет на полеты гражданских воздушных судов действует с 24 февраля этого года.

·На Северском направлении враг без особых изменений.

· В Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях продолжаются обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по линии столкновения. Враг нанес авиационные удары недалеко от Новоандреевки.