Окупанти встановили повний контроль над Лисичанськом – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. Російським окупаційним військам вдалося встановити повний контроль над Лисичанськом. Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов, передає УНН.
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“На Сіверському напрямку, маючи перевагу в силах і засобах, особливо в артилерії, противнику вдалося встановити повний контроль над населеним пунктом Лисичанськ. Противник продовжує ведення наступальних штурмових дій з метою вийти на адміністративний контроль Луганської області і встановити повний контроль над Луганською областю. На сьогодні запеклі бої тривають в районі населених пунктів Білогорівка та Спірне”, – повідомив Громов.
Деталі
Він зазначив, що незмінними залишаються плани ворога щодо встановлення повного контролю над Донецькою областю, створення сприятливих умов для відновлення наступу в Миколаївській області.
Тим часом, на Бахмутському напрямку противник намагається оволодіти Берестовим, Новолуганською ТЕЦ та ділянкою дороги Луганськ-Бахмут. Там також тривають бої.
На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському, Запорізькому напрямках противник здійснює систематичний вогневий вплив для сковування дій наших військ.
На Криворізькому напрямку протягом тижня ворог намагається повернути під свій контроль населені пункти Іванівка і Потьомкіне, які були визволені українськими військами.
На Харківському напрямку ворог намагається не допустити просування ЗСУ до державного кордону України.
Доповнення
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомляв, що окупанти перекидають у Лисичанськ найбільш дальні резерви, у місті тривають тяжкі бої.
Наразі найбільш складна обстановка на Слов’янському, Краматорському та Бахмутському напрямках. Ворог намагається вийти на географічні рубежі Донецької області