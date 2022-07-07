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Донеччина: у Міноборони назвали найскладніші напрямки

Донеччина: у Міноборони назвали найскладніші напрямки

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 липня. УНН. Російські війська намагаються вийти на географічні рубежі Донецької області та повністю захопити Луганську область. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр назвала три основні напрямки на фронті, де найскладніша ситуація, передає УНН.

Цитата

“Найбільш складна обстановка на Слов’янському, Краматорському та Бахмутському напрямках. Ворог намагається вийти на географічні рубежі Донецької області”, – повідомила Маляр.

Деталі

Вона зазначила, що окупанти зосередили зусилля на повному захопленні Луганської області, яка станом на зараз не перебуває повністю під їхнім контролем.

Окрім цього, за інформацією Головного управління розвідки, на Харківському та Балаклійському напрямках противник продовжуватиме стримувати сили оборони від просування у напрямку державного кордону, а також і далі утримуватиме під контролем логістичне сполучення за маршрутом Бєлгород-Куп’янськ.

Доповнення

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що російські окупанти накопичують сили серед місцевих у Лисичанську та Сєвєродонецьку Луганської області.

Він також зазначив, що рашисти перекидають велику кількість техніки до Донецької області, яка  після Луганскої області стане метою номер один.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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