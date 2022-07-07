Донецкая область: в Минобороны назвали самые сложные направления
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. Российские войска пытаются выйти на географические рубежи Донецкой области и полностью захватить Луганскую область. Замминистра обороны Анна Маляр назвала три основных направления на фронте, где самая сложная ситуация, передает УНН.
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“Наиболее сложная обстановка на Славянском, Краматорском и Бахмутском направлениях. Враг пытается выйти на географические рубежи Донецкой области”, – сообщила Маляр.
Детали
Она отметила, что оккупанты сосредоточили усилия на полном захвате Луганской области, которая на сегодняшний день не находится полностью под их контролем.
Кроме этого, по информации Главного управления разведки, на Харьковском и Балаклейском направлениях противник будет продолжать сдерживать силы обороны от продвижения в направлении государственной границы, а также и дальше будет удерживать под контролем логистическое сообщение по маршруту Белгород-Купянск.
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Председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что российские оккупанты накапливают силы среди местных в Лисичанске и Северодонецке Луганской области.
Он также отметил, что рашисты перебрасывают большое количество техники в Донецкую область, которая после Луганской области станет целью номер один.