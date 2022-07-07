Окупанти накопичують сили серед місцевих у Лисичанську та Сєвєродонецьку - Гайдай

Цитата

«Нетривалою була віра в «асвабадителей» у тих, хто залишався на Луганщині цілеспрямовано. Росіяни вже відзначили захоплення нашого регіону, прирівняли це до перемоги у Другій світовій війні, але на межу області так і не вийшли. Проводять ротацію, залучаючи місцевих», - написав Гайдай у Telegram.

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За його словами, чоловіка запрошують на роботу, наприклад, до водоканалу, а через кілька днів він замість перших грошей отримує повістку.

«Його викликає «нова батьківщина». За рахунок сєвєродончан і лисичан ворог намагається подолати спротив українських бійців, щоб завершити виконання хоча б якогось завдання. Очікуємо на чергове підсилення з їхнього боку. Воювати на рівних умовах вони не в змозі, п’ятикратну перевагу використати теж. Коли вона десятикратна і дозволено стирати із лиця землі великі міста – щось виходить. Але захопити автосполучення з Лисичанська до Бахмута росіянам не вдається вже третій місяць», - повідомив Гайдай.

Він зазначив, що окупанти контролюють лише ті ділянки, з яких ЗСУ відійшли на нові оборонні позиції.

«Допоки тримали Лисичанськ, жодним метром цієї дороги ворог не володів. Для них це чергова «Великая битва», - додав Гайдай.

Доповнення

Раніше Гайдай повідомляв, що Луганська область на 100% не окупована, тривають бої на околицях області. Росіяни продовжують нести втрати.

Генштаб повідомляв, що росіяни намагаються встановити повний контроль над стратегічною дорогою Бахмут – Лисичанськ.