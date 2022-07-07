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Оккупанты накапливают силы среди местных в Лисичанске и Северодонецке - Гайдай

Киев • УНН

 • 157805 просмотра

КИЕВ. 7 июля. УНН. Российские оккупанты накапливают силы среди местных в Лисичанске и Северодонецке в Луганской области. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, пишет УНН.

Цитата

«Непродолжительной была вера в «асвабадителей» у тех, кто оставался в Луганской области целенаправленно. Россияне уже отметили захват нашего региона, приравняли это к победе во Второй мировой войне, но на границу области так и не вышли. Проводят ротацию, привлекая местных», - написал Гайдай в Telegram.

Детали

По его словам, мужчину приглашают на работу, например, в водоканал, а через несколько дней он вместо первых денег получает повестку.

«Его вызывает «новая родина». За счет северодончан и лисичан враг пытается преодолеть сопротивление украинских бойцов, чтобы завершить выполнение хоть бы какой-то задачи. Ожидаем очередного усиления с их стороны. Воевать на равных условиях они не в состоянии, пятикратное преимущество использовать тоже. Когда оно десятикратное и позволено стирать с лица земли крупные города – что-то получается. Но захватить автосообщение из Лисичанска в Бахмут россиянам не удается уже третий месяц», - сообщил Гайдай.

Он отметил, что оккупанты контролируют только те участки, с которых ВСУ отошли на новые оборонительные позиции.

«Пока держали Лисичанск, ни одним метром этой дороги враг не владел. Для них это очередная «Великая битва», – добавил Гайдай.

Дополнение

Ранее Гайдай сообщал, что Луганская область на 100% не оккупирована, продолжаются бои в окрестностях области. Россияне продолжают нести потери.

Генштаб сообщал, что россияне пытаются установить полный контроль над стратегической дорогой Бахмут – Лисичанск.

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