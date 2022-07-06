Луганщина на 100% не окупована, тривають бої на околицях області – Гайдай

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"Ще поки 100% Луганської області не окуповано, ще є населений пункт де йдуть бої, де гинуть російські солдати. Зрозуміло, що це зовсім невелика територія, але тим не менше бої досі продовжуються", - сказав Гайдай.

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Він зазначив, що тривають бої на околицях області.

За його словами, росіяни понад чотири місяці намагаються оволодіти Луганщиною.

"Наші захисники відходили лише, коли триматися вже не було за що. Бо орки на полі бою перемогти не могли, тому випалювали Луганську землю. За понад чотири місяці росіяни змогли просунутися, за допомогою артилерії, на 30 км території області", - розповів Гайдай.

Окрім того, він зазначив, що на окупованих територіях в глибокому тилу продовжують відбуватися "хлопки", орки чують "голосні звуки".

"Складів з БК в рашистів стає менше з кожним днем", - додав Гайдай.

Доповнення

Раніше Гайдай повідомляв, що на території Луганської області, яка не окупована, тривають важкі бої, а росіяни в намаганні захопити всю область понесли величезні втрати.

Сергій Гайдай заявляв, що російських окупантів стримують на межі Луганщини та Донеччини.