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На Луганщині росіяни понесли втрати, співставні із операцією Жукова під час форсування Дніпра - Гайдай

На Луганщині росіяни понесли втрати, співставні із операцією Жукова під час форсування Дніпра - Гайдай

Київ • УНН

 • 292679 перегляди

КИЇВ. 6 липня. УНН. На території Луганської області, яка не окупована, тривають важкі бої, а росіяни в намаганні захопити всю область понесли величезні втрати. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай під час брифінгу, пише УНН.

Цитата

«Те, що росіяни відзвітували, що вони захопили всю область, - це не зовсім так. На Луганщині залишилися два неокуповані населені пункти, там тривають важкі бої. Там російська армія постійно отримує певні резерви, нову техніку і нову кількість боєкомплектів для артилерії. Обстрілюють все зранку до ночі і намагаються налагодити постійні стабільні переправи. Тобто, хочуть закінчити повну окупацію області. За весь цей час вони втратили стільки техніки і людей, що це мені нагадує операцію Жукова в Другу світову, під час форсування Дніпра. Вони взагалі не рахують, скільки людей в них гине», – заявив Гайдай.

Деталі

Щодо мобілізації на окупованих територіях, то він зазначив, що в районах Луганської області, які були окуповані з 2014 року, чоловіків майже не залишилося.

«Під час першої хвилі мобілізації можна було відкупитися і залишитися. Але приїхали ФСБшники, пішла друга хвиля з пошуку чоловіків, і вже ніякі гроші нічого не вирішували. Зараз настільки все погано з мобілізацією, що вдаються до хитрощів і випробовують різні методи. Наприклад, роблять оголошення про набір чоловіків на роботу в комунальне підприємство під бронь від армії на дуже високу зарплату. Люди влаштовуються на роботу і на наступний день їм вручають повістку і відправляють воювати», – повідомив Гайдай.

Нагадаємо

Сергій Гайдай повідомив, що російських окупантів стримують на межі Луганщини та Донеччини.

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