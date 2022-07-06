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В Луганской области россияне понесли потери, сопоставимые с операцией Жукова с форсированием Днепра - Гайдай

Киев • УНН

 • 292677 просмотра

КИЕВ. 6 июля. УНН. На территории Луганской области, которая не оккупирована, продолжаются тяжелые бои, а россияне в попытке захватить всю область понесли огромные потери. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай во время брифинга, пишет УНН.

Цитата

«То, что россияне отчитались, что они захватили всю область, – это не совсем так. В Луганской области остались два неоккупированных населенных пункта, там продолжаются тяжелые бои. Там российская армия постоянно получает определенные резервы, новую технику и новое количество боекомплектов для артиллерии. Обстреливают все с утра до ночи и пытаются наладить постоянные стабильные переправы. То есть хотят закончить полную оккупацию области. За все это время они потеряли столько техники и людей, что мне напоминает операцию Жукова во Вторую мировую, во время форсирования Днепра. Они вообще не считают, сколько людей у них гибнет», – заявил Гайдай.

Детали

Относительно мобилизации на оккупированных территориях, он отметил, что в районах Луганской области, которые были оккупированы с 2014 года, мужчин почти не осталось.

«Во время первой волны мобилизации можно было откупиться и остаться. Но приехали ФСБшники, пошла вторая волна по поиску мужчин, и уже никакие деньги ничего не решали. Сейчас настолько все плохо с мобилизацией, что прибегают к уловкам и испытывают разные методы. Например, делают объявления о наборе мужчин на работу в коммунальное предприятие под бронь от армии на очень высокую зарплату. Люди устраиваются на работу и на следующий день им вручают повестку и отправляют воевать», – сообщил Гайдай.

Напомним

Сергей Гайдай сообщил, что российских оккупантов сдерживают на границе Луганской и Донецкой областей.

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