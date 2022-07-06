Луганщина на 100% не оккупирована, продолжаются бои в окрестностях области – Гайдай
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Луганская область на 100% не оккупирована продолжаются бои в окрестностях области. Россияне продолжают нести потери. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает УНН.
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"Еще пока 100% Луганской области не оккупировано, есть еще населенный пункт, где идут бои, где гибнут российские солдаты. Понятно, что это совсем небольшая территория, но тем не менее бои до сих пор продолжаются", - сказал Гайдай.
Детали
Он отметил, что продолжаются бои в окрестностях области.
По его словам, россияне более четырех месяцев пытаются овладеть Луганщиной.
"Наши защитники отходили только, когда держаться уже было не за что. Потому что орки на поле боя победить не могли, поэтому выжигали Луганскую землю. За более четырех месяцев россияне смогли продвинуться, с помощью артиллерии, на 30 км территории области", – рассказал Гайдай.
Кроме того, он отметил, что на оккупированных территориях в глубоком тылу продолжают происходить "хлопки", орки слышат "громкие звуки".
"Складов с БК у рашистов становится меньше с каждым днем", - добавил Гайдай.
Дополнение
Ранее Гайдай сообщал, что на неоккупированной территории Луганской области продолжаются тяжелые бои, а россияне в попытке захватить всю область понесли огромные потери.
Сергей Гайдай заявлял, что российских оккупантов сдерживают на границе Луганщины и Донетчины.