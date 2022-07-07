Оккупанты установили полный контроль над Лисичанском - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. Российским оккупационным войскам удалось установить полный контроль над Лисичанском. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов, передает УНН.
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“На Северском направлении, имея преимущество в силах и средствах, особенно в артиллерии, противнику удалось установить полный контроль над населенным пунктом Лисичанск. Противник продолжает вести наступательные штурмовые действия с целью выйти на административный контроль Луганской области и установить полный контроль над Луганской областью. На сегодняшний день ожесточенные бои продолжаются в районе населенных пунктов Белогоровка и Спорное”, – сообщил Громов.
Детали
Он отметил, что неизменными остаются планы врага по установлению полного контроля над Донецкой областью, создание благоприятных условий для возобновления наступления в Николаевской области.
Тем временем, на Бахмутском направлении противник пытается овладеть Берестовым, Новолуганской ТЭЦ и участком дороги Луганск-Бахмут. Там тоже продолжаются бои.
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском, Запорожском направлениях противник оказывает систематическое огневое влияние для сковывания действий наших войск.
На Криворожском направлении в течение недели враг пытается вернуть под свой контроль населенные пункты Ивановка и Потемкино, освобожденные украинскими войсками.
В Харьковском направлении враг пытается не допустить продвижения ВСУ к государственной границе Украины.
Дополнение
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что оккупанты перебрасывают в Лисичанск самые дальние резервы, в городе продолжаются тяжелые бои.
Сейчас наиболее сложная обстановка на Славянском, Краматорском и Бахмутском направлениях. Враг пытается выйти на географические рубежи Донецкой области