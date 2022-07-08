ЗСУ завдали потужного вогневого ураження по позиціях окупантів в районі Верхньокам’янського
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Українські військові завдали потужного вогневого ураження по позиціях противника в районі Верхньокам’янського. Підрозділи рашистів відійшли від населеного пункту. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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«Сили оборони України завдали потужного вогневого ураження по позиціях противника в районі Верхньокам’янського, чим змусили підрозділи ворога відійти від населеного пункту», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Також повідомляється, що на Краматорському напрямку ворог здійснив обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Сіверськ, Серебрянка, Карпівка, Слов’янськ та Крива Лука. Авіаудар зафіксовано поблизу Тетянівки.
Доповнення
Генштаб вранці, 8 липня повідомляв, що російські окупанти вели наступ в напрямку Верхньокам’янського, мали частковий успіх.