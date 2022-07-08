ВСУ нанесли мощное огневое поражение по позициям оккупантов в районе Верхнекаменского
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июля. УНН. Украинские военные нанесли мощное огневое поражение по позициям противника в районе Верхнекаменского. Подразделения рашистов отошли от населенного пункта. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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«Силы обороны Украины нанесли мощное огневое поражение по позициям противника в районе Верхнекаменского, чем заставили подразделения врага отойти от населенного пункта», - говорится в сообщении.
Детали
Также сообщается, что на Краматорском направлении враг совершил обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Северск, Серебрянка, Карповка, Славянск и Кривая Лука. Авиаудар зафиксирован вблизи Татьяновки.
Дополнение
Генштаб утром, 8 июля сообщал, что русские оккупанты вели наступление в направлении Верхнекамеянского, имели частичный успех.