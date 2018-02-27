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Наставник "Шахтаря" опинився серед кандидатів на посаду тренера "Арсенала"

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. Керівництво лондонського "Арсеналу" розпочало пошуки нового наставника для титулованого клубу Англії, передає УНН з посиланням на The Telegraph.

За повідомленням видання, боси "канонірів" не задоволені перебігом подій та станом колективу в АПЛ і можуть змінити рульового команди француза Арсена Венгера. Остаточне рішення буде прийматися по закінченню сезону за результатами виступу "Арсеналу" в АПЛ і Лізі Європи.

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Португальський тренер донецького "Шахтаря" Паулу Фонсека потрапив до числа претендентів на вакансію. Серед спеціалістів на посаду також розглядаються: тренер "Монако" Леонарду Жардім, Йоахім Льов зі збірної Німеччини, Брендан Роджерс з "Селтіка", Карло Анчелотті, а також двох колишніх гравців "Арсеналу" - Тьєрі Анрі та Мікеля Артету.

Зауважимо, що наразі лондонці посідають шостий рядок в таблиці АПЛ і відстають від зони Ліги чемпіонів на 10 пунктів.

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Додамо також, 44-річний Фонсека очолює "гірників" з 2016 року. За цей час португальський фахівець виграв разом з клубом чемпіонат України, Кубок і Суперкубок України.

 

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