Наставник "Шахтера" оказался среди кандидатов на пост тренера "Арсенала"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Руководство лондонского "Арсенала" начало поиски нового наставника для титулованного клуба Англии, передает УНН со ссылкой на The Telegraph.
По сообщению издания, боссы "канониров" недовольны ходом событий и состоянием коллектива в АПЛ и могут изменить рулевого команды француза Арсена Венгера. Окончательное решение будет приниматься по окончании сезона по результатам выступления "Арсенала" в АПЛ и Лиге Европы.
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Португальский тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека попал в число претендентов на вакансию. Среди специалистов на должность также рассматриваются: тренер "Монако" Леонардо Жардим, Йоахим Лев из сборной Германии, Брендан Роджерс из "Селтика", Карло Анчелотти, а также два бывших игрока "Арсенала" - Тьерри Анри и Микель Артета.
Заметим, что пока лондонцы занимают шестую строчку в таблице АПЛ и отстают от зоны Лиги чемпионов на 10 пунктов.
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Добавим также, 44-летний Фонсека возглавляет "горняков" с 2016 года. За это время португальский специалист выиграл вместе с клубом чемпионат Украины, Кубок и Суперкубок Украины.