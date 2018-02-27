Наставник "Шахтера" оказался среди кандидатов на пост тренера "Арсенала"

По сообщению издания, боссы "канониров" недовольны ходом событий и состоянием коллектива в АПЛ и могут изменить рулевого команды француза Арсена Венгера. Окончательное решение будет приниматься по окончании сезона по результатам выступления "Арсенала" в АПЛ и Лиге Европы.

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Португальский тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека попал в число претендентов на вакансию. Среди специалистов на должность также рассматриваются: тренер "Монако" Леонардо Жардим, Йоахим Лев из сборной Германии, Брендан Роджерс из "Селтика", Карло Анчелотти, а также два бывших игрока "Арсенала" - Тьерри Анри и Микель Артета.

Заметим, что пока лондонцы занимают шестую строчку в таблице АПЛ и отстают от зоны Лиги чемпионов на 10 пунктов.

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Добавим также, 44-летний Фонсека возглавляет "горняков" с 2016 года. За это время португальский специалист выиграл вместе с клубом чемпионат Украины, Кубок и Суперкубок Украины.