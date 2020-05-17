Наставник "Ліверпуля" розповів про стан клубу перед відновленням чемпіонату Англії

“Ліверпуль” буде готовий до рестарту чемпіонату. Інші команди знаходяться в тому ж положенні. Коли б сезон не почався, у нас буде однаковий час для підготовки, і наше завдання — задіяти всі ресурси, щоб досягнути успіху. Ми будемо в максимально хорошій формі“, — заявив Клопп.

Чемпіонат Англії був припинений 13 березня через пандемії коронавірусу, 92 матчі турніру залишилися відкладені на невизначений термін. Пізніше клуби ліги провели нараду, на якій домовилися дограти чемпіонат, якщо отримають дозвіл від уряду країни.

Після 29 турів “Ліверпуль” лідирує з 82 очками, на другому місці “Манчестер Сіті” (57), третє — “Лестер” (53).