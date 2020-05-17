Наставник "Ливерпуля" рассказал о состоянии клуба перед восстановлением чемпионата Англии
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что клуб будет в наилучшей форме к моменту возобновления чемпионата Англии по футболу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на его комментарий для The Guardian.
“Ливерпуль” будет готов к рестарту чемпионата. Другие команды находятся в том же положении. Когда бы сезон не начался, у нас будет одинаковое время для подготовки, и наша задача — задействовать все ресурсы, чтобы добиться успеха. Мы будем в максимально хорошей форме“, — заявил Клопп.
Чемпионат Англии был прекращен 13 марта из-за пандемии коронавируса, 92 матча турнира остались отложены на неопределенный срок. Позже клубы лиги провели совещание, на котором договорились доиграть чемпионат, если получат разрешение от правительства страны.
После 29 туров “Ливерпуль” лидирует с 82 очками, на втором месте “Манчестер Сити” (57), третье — “Лестер” (53).