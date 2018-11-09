Наставник Хорватії виявив бажання повернути Срну до лав національної збірної
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Головний рульовий футбольної збірної Хорватії Златко Даліч бажає запросити екс-зірку донецького “Шахтаря” Даріо Срну до стану збірної, інформує УНН із посиланням на видання Jutarnji List.
На думку Даліча, нинішній захисник “Кальярі” зможе підсилити збірну в якості одного із його асистентів.
“Якщо чесно, я хотів би, щоб Даріо входив у тренерський штаб збірної, але він продовжує виступати як гравець. Про його характер і важливість для команди немає необхідності говорити додаткові слова. Срна зараз виступає на хорошому рівні в Серії А. Я поговорю з ним. Упевнений, що Срна погодиться в разі надзвичайної необхідності і прийме запрошення допомогти збірній”, — зауважив наставник.
Як повідомлялося раніше, хорватський ветеран тільки влітку став футболістом представника Серії А.