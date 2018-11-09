Наставник Хорватии проявил желание вернуть Срна в сборную
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Главный рулевой футбольной сборной Хорватии Златко Далич желает пригласить экс-звезду донецкого “Шахтера” Дарио Срна в сборную, информирует УНН со ссылкой на издание Jutarnji List.
По мнению Далича, нынешний защитник “Кальяри” сможет усилить сборную в качестве одного из его ассистентов.
“Если честно, я хотел бы, чтобы Дарио входил в тренерский штаб сборной, но он продолжает выступать как игрок. О его характере и важность для команды нет необходимости говорить дополнительные слова. Срна сейчас выступает на хорошем уровне в Серии А. Я поговорю с ним. Уверен, что Срна согласится в случае крайней необходимости и примет приглашение помочь сборной”, — отметил наставник.
Как сообщалось ранее, хорватский ветеран только летом стал футболистом представителя Серии А.