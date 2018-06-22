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Срна перейшов до клубу італійської Серії А

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 червня. УНН. Багаторічний капітан донецького "Шахтаря" Даріо Срна поповнив ряди італійського "Кальярі", повідомляє УНН з посиланням на сайт команди.

Контракт підписаний на один рік з можливістю продовження ще на один. Футболіст перейшов на правах вільного агенту.
Примітно, що у крайньому сезоні "Кальярі" врятувався від вильоту в Серію Б. Клуб фінішував на 16-му місці в турнірній таблиці, відірвавшись від зони вильоту лише на 4 бали.

Нагадаємо, що 36-річний хорват не грав з вересня через дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил.

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