Срна перешел в клуб итальянской Серии А

Контракт подписан на один год с возможностью продления еще на один. Футболист перешел на правах свободного агента.

Примечательно, что в крайнем сезоне "Кальяри" спасся от вылета в серию Б. Клуб финишировал на 16-м месте в турнирной таблице, оторвавшись от зоны вылета всего на 4 балла.

Напомним, что 36-летний хорват не играл с сентября из-за дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.