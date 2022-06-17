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Наслідний принц Саудівської Аравії вперше відвідає Туреччину після вбивства журналіста Хашоггі

Наслідний принц Саудівської Аравії вперше відвідає Туреччину після вбивства журналіста Хашоггі

Київ • УНН

 • 257967 перегляди

КИЇВ. 17 червня. УНН. Наслідний принц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман відвідає Туреччину наступного тижня, заявив президент Туреччини у п'ятницю. Анкара та Ер-Ріяд намагаються наладити відносини після вбивства у 2018 році журналіста Джамаля Хашоггі у Стамбулі. Про це УНН пише з посиланням на Hürriyet.

Деталі

Це перший візит принца Мохаммеда до Туреччини після вбивства Хашоггі в консульстві королівства, яке потрясло світ.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив журналістам, що "спадковий принц відвідає Туреччину в середу, і ми вітатимемо його у президентському палаці в Анкарі".

Докладніша інформація про поїздку фактичного правителя королівства 22 червня буде оголошена у вихідні, повідомив раніше Hürriyet високопоставлений турецький чиновник.

Дві країни підпишуть кілька угод під час візиту. Туреччина шукає фінансову підтримку у незахідних партнерів через стрімке зростання інфляції. Експерти кажуть, що зараз, коли інфляція досягла 73,5% у травні, а за рік до президентських виборів розпочалася криза вартості життя, Ердогану потрібна підтримка з боку країн Перської затоки.

За останні 18 місяців Туреччина також прагнула налагодити відносини із країнами регіону, такими як Ізраїль та Об'єднані Арабські Емірати.

Ердоган вже відвідав наприкінці квітня Саудівську Аравію після вбивства, де він зустрівся з принцом перед поїздкою до Мекки.

Контекст

Розслідування встановило, що саудівські посібники вбили та розчленували журналіста Хашоггі, який писав для Washington Post, у жовтні 2018 року. Його останки так і не знайшли досі.

Раніше Ердоган заявляв, що "вищі рівні" уряду Саудівської Аравії замовили вбивство, хоча він ніколи прямо не звинувачував наслідного принца.

Але коли стосунки між країнами налагодилися, стамбульський суд заочно призупинив судовий процес над 26-ма саудівськими підозрюваними, пов'язаними зі смертю Хашоггі, і у квітні передав справу в Ер-Ріяд.

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