Наследный принц Саудовской Аравии впервые посетит Турцию после убийства журналиста Хашогги

КИЕВ. 17 июня. УНН. Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман посетит Турцию на следующей неделе, заявил президент Турции в пятницу. Анкара и Эр-Рияд пытаются установить отношения после убийства в 2018 году журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле. Об этом УНН пишет со ссылкой на Hürriyet.