Наследный принц Саудовской Аравии впервые посетит Турцию после убийства журналиста Хашогги
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман посетит Турцию на следующей неделе, заявил президент Турции в пятницу. Анкара и Эр-Рияд пытаются установить отношения после убийства в 2018 году журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле. Об этом УНН пишет со ссылкой на Hürriyet.
Детали
Это первый визит принца Мохаммеда в Турцию после убийства Хашогги в консульстве королевства, которое потрясло мир.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам, что "наследный принц посетит Турцию в среду, и мы будем приветствовать его в президентском дворце в Анкаре".
Более подробная информация о поездке фактического правителя королевства 22 июня будет объявлена в выходные, сообщил ранее Hürriyet высокопоставленный турецкий чиновник.
Две страны подпишут несколько соглашений во время визита. Турция ищет финансовую поддержку у незападных партнеров из-за стремительного роста инфляции. Эксперты говорят, что сейчас, когда инфляция достигла 73,5% в мае, а за год до президентских выборов начался кризис стоимости жизни, Эрдоган нуждается в поддержке со стороны стран Персидского залива.
За последние 18 месяцев Турция также стремилась наладить отношения со странами региона, такими как Израиль и Объединенные Арабские Эмираты.
Эрдоган уже посетил в конце апреля Саудовскую Аравию после убийства, где он встретился с принцем перед поездкой в Мекку.
Контекст
Расследование установило, что саудовские пособники убили и расчленили журналиста Хашогги, который писал для Washington Post, в октябре 2018 года. Его останки так и не нашли.
Ранее Эрдоган заявлял, что "высшие уровни" правительства Саудовской Аравии заказали убийство, хотя он никогда прямо не обвинял наследного принца.
Но когда отношения между странами наладились, стамбульский суд заочно приостановил судебный процесс над 26-ю саудовскими подозреваемыми, связанными со смертью Хашогги, и в апреле передал дело в Эр-Рияд.