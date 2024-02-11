Наслідки російських авіаударів по цивільним: розпочато розслідування щодо вбивства та поранення жителів Харківської області

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни щодо дій армії рф: окупанти скинули авіабомби по цивільній інфраструктурі с. Водяне Вільхуватської ТГ, що призвело до руйнувань будівель, загибелі 55-річної жінки, поранення її 58-річного чоловіка, передає УНН із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

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За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України):

Щодо фактів загибелі 55-річної жінки, поранення її 58-річного чоловіка - внаслідок авіаударів зс рф по цивільній інфраструктурі с. Водяне Вільхуватської ТГ.

Щодо фактів руйнування у селі двох будинків, пошкодження 7 будівель, зокрема руйнувань складських приміщень сільськогосподарського підприємства.

За попередніми даними, окупанти скинули на село авіабомби – зазначає Офіс Генерального прокурора.

Нагадаємо

56-річна жінка загинула і 58-річний чоловік отримав поранення в результаті обстрілу російськими військами села Водяне в Харківській області України. Крім того, понад 22 населених пунктів Харківщини стали об'єктом артилерійських та мінометних обстрілів окупантів.