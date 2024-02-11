Последствия российских авиаударов по гражданским: начато расследование по убийству и ранению жителей Харьковской области

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны относительно действий армии рф: оккупанты сбросили авиабомбы по гражданской инфраструктуре с. Водяное Ольховатской ТГ, что привело к разрушениям зданий, гибели 55-летней женщины, ранения ее 58-летнего мужа, передает УНН с ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

Под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины):

По фактам гибели 55-летней женщины, ранения ее 58-летнего мужа - в результате авиаударов ссс рф по гражданской инфраструктуре с. Водяное Вильховатской ТГ.

По фактам разрушения в селе двух домов, повреждения 7 зданий, в частности разрушений складских помещений сельскохозяйственного предприятия.

По предварительным данным, оккупанты сбросили на село авиабомбы - отмечает Офис Генерального прокурора.

Напомним,

56-летняя женщина погибла и 58-летний мужчина получил ранения в результате обстрела российскими войсками села Водяное в Харьковской области Украины. Кроме того, более 22 населенных пунктов Харьковщины стали объектом артиллерийских и минометных обстрелов оккупантов.