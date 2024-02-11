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Последствия российских авиаударов по гражданским: начато расследование по убийству и ранению жителей Харьковской области

Последствия российских авиаударов по гражданским: начато расследование по убийству и ранению жителей Харьковской области

Киев  •  УНН

11 февраль 2024, 10:16  •  20203 просмотра

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Женщина погибла и мужчина получил ранения в результате российского авиаудара по поселку Водяное в Харьковской области, Украина.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны относительно действий армии рф: оккупанты сбросили авиабомбы по гражданской инфраструктуре с. Водяное Ольховатской ТГ, что привело к разрушениям зданий, гибели 55-летней женщины, ранения ее 58-летнего мужа, передает УНН с ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

Под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины):

По фактам гибели 55-летней женщины, ранения ее 58-летнего мужа - в результате авиаударов ссс рф по гражданской инфраструктуре с. Водяное Вильховатской ТГ.

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По фактам разрушения в селе двух домов, повреждения 7 зданий, в частности разрушений складских помещений сельскохозяйственного предприятия.

По предварительным данным, оккупанты сбросили на село авиабомбы 

- отмечает Офис Генерального прокурора.
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Напомним,

56-летняя женщина погибла и 58-летний мужчина получил ранения в результате обстрела российскими войсками села Водяное в Харьковской области Украины. Кроме того, более 22 населенных пунктов Харьковщины стали объектом артиллерийских и минометных обстрелов оккупантов.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Война
ukrainaУкраина
kharkivХарьков
Наслідки російських авіаударів по цивільним: розпочато розслідування щодо вбивства та поранення жителів Харківської області
Consequences of Russian airstrikes on civilians: investigation launched into the killing and injury of residents of Kharkiv region
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