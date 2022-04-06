Наслідки будуть катастрофічні: еколог розповіла, як бойові дії вплинуть на забруднення водойм

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 63918 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 73465 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 84049 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 89258 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 99664 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 152193 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 71383 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 151961 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 109986 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 69503 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
3.3м/с
55%
Популярнi новини

Єврокомісія побоюється шпигунства США: співробітникам видають одноразові телефони

14 квітня, 14:46 • 21960 перегляди

Трамп знову звинуватив Зеленського і Байдена у війні в Україні

14 квітня, 14:54 • 23596 перегляди

Екс-міністр оборони Польщі Блащак: Меркель та Шольц несуть відповідальність за війну в Україні

14 квітня, 16:26 • 24731 перегляди

Полонений китаєць розповів, як потрапив у армію рф попри попередження влади КНР

14 квітня, 16:58 • 13847 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози

14 квітня, 18:10 • 14738 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 63914 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 152190 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 175659 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 151960 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 263178 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Джо Байден

Кая Каллас

Денис Шмигаль

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Суми

Київ

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 96731 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 99319 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 43870 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 47242 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 61829 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Facebook

The New York Times

The Guardian

Instagram

Наслідки будуть катастрофічні: еколог розповіла, як бойові дії вплинуть на забруднення водойм

Київ • УНН

 • 1190715 перегляди

КИЇВ. 6 квітня. УНН. Інтенсивні бойові дії, які продовжуються на території України, суттєво вплинуть на забруднення водойм та проблеми із наповненням річок. Чисельні руйнування мостів призведуть до зупинення течії та цвітіння водойм, а велика кількість закопаних трупів у землі матиме вплив у контексті отруєння грунтових вод. Еколог Тетяна Лампіка у розмові з УНН розповіла, які глобальні екологічні наслідки очікують Україну найближчим часом.

Наслідки будуть катастрофічні: еколог розповіла, як бойові дії вплинуть на забруднення водойм

Цитата

“На теперішній час потрібно розуміти, що є пошкоджені об’єкти. Це каналізації, об’єкти водопостачання та водовідведення. Тобто, об’єкти саме міського облаштування, міська інфраструктура. Це міста, які бомбардували. Є випадки порушення очисних споруд. Це буде нести дуже суттєвий вплив, тим паче, що попереду в нас літо. А літо – це підвищення температури, що означає цвітіння річок. Це тільки збільшить цю проблему, бо ці органічні відходи тільки сприяють розвитку цвітіння водойм”, – зазначила експерт.

Деталі

Еколог наголошує, що значні руйнування мостів зупиняють течію. Що, зокрема, призведе до припинення наповнення водойм та їхнього цвітіння.

“Є підозра стосовно підземних вод. Треба розуміти, що є велика кількість трупів, які закопують у загальні могили, як і з нашого боку, так і з того. У містах, де таких могил багато, можуть бути проблеми з підземними водами”, – додає спікер.

Вона пояснила, що на отруєння грунтових вод суттєво впливає трупний яд. Зокрема, при створенні кладовищ, завжди намагаються або подалі їх розміщувати, або на ділянці, де є глиняний замок, який не дає можливості після розкладу тіла потрапляти небезпечним речовинам у грунтові води.

Водночас, додає Тетяна, водойми можуть самі очиститися у випадку, якщо буде досить опадів на території України впродовж року.

“Але треба розуміти, що тоді це все попливе до морів. Воно все змивається туди. Я не розумію остаточної екологічної ситуації у Маріуполі. Бо якщо ви подивитесь на карти, там є сховище розміщення відходів на березі Азовського моря. Воно салатового кольору. Є опасіння, що внаслідок бойових дій вся ця рідина може потрапити до Азовського моря, і ці екологічні наслідки будуть катастрофічні”, – наголосила співбесідниця агентства.

Надію дає той факт, що міські ради та військові адміністрації роблять максимум для того, щоб зменшити ризики екологічної катастрофи. Перебуваючи в умовах воєнного стану, вони намагаються відремонтувати все, що руйнується, вважає еколог.

“Якщо буде постійна увага до цих нюансів – це буде компенсуватися тією кількістю вод, які скидають промислові підприємства. Тобто, треба розуміти, що міста є основними забруднювачами водних ресурсів. Все інше – це підприємства. Враховуючи той факт, що вони зараз не працюють на повну потужність та не по всій Україні, то можна сказати, що ми компенсуємо одні скиди іншими, і завдяки цьому згодом ситуація буде такою ж, як і до війни”, – резюмувала спікерка.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Пекло на Землі: фоторепортаж із Бучі після виходу "асвабадітєлєй"

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоВійнаЗдоров'я
Brent
$65.01
Bitcoin
$84,586.80
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,228.94
Ethereum
$1,625.32