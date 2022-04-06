Наслідки будуть катастрофічні: еколог розповіла, як бойові дії вплинуть на забруднення водойм

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“На теперішній час потрібно розуміти, що є пошкоджені об’єкти. Це каналізації, об’єкти водопостачання та водовідведення. Тобто, об’єкти саме міського облаштування, міська інфраструктура. Це міста, які бомбардували. Є випадки порушення очисних споруд. Це буде нести дуже суттєвий вплив, тим паче, що попереду в нас літо. А літо – це підвищення температури, що означає цвітіння річок. Це тільки збільшить цю проблему, бо ці органічні відходи тільки сприяють розвитку цвітіння водойм”, – зазначила експерт.

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Еколог наголошує, що значні руйнування мостів зупиняють течію. Що, зокрема, призведе до припинення наповнення водойм та їхнього цвітіння.

“Є підозра стосовно підземних вод. Треба розуміти, що є велика кількість трупів, які закопують у загальні могили, як і з нашого боку, так і з того. У містах, де таких могил багато, можуть бути проблеми з підземними водами”, – додає спікер.

Вона пояснила, що на отруєння грунтових вод суттєво впливає трупний яд. Зокрема, при створенні кладовищ, завжди намагаються або подалі їх розміщувати, або на ділянці, де є глиняний замок, який не дає можливості після розкладу тіла потрапляти небезпечним речовинам у грунтові води.

Водночас, додає Тетяна, водойми можуть самі очиститися у випадку, якщо буде досить опадів на території України впродовж року.

“Але треба розуміти, що тоді це все попливе до морів. Воно все змивається туди. Я не розумію остаточної екологічної ситуації у Маріуполі. Бо якщо ви подивитесь на карти, там є сховище розміщення відходів на березі Азовського моря. Воно салатового кольору. Є опасіння, що внаслідок бойових дій вся ця рідина може потрапити до Азовського моря, і ці екологічні наслідки будуть катастрофічні”, – наголосила співбесідниця агентства.

Надію дає той факт, що міські ради та військові адміністрації роблять максимум для того, щоб зменшити ризики екологічної катастрофи. Перебуваючи в умовах воєнного стану, вони намагаються відремонтувати все, що руйнується, вважає еколог.

“Якщо буде постійна увага до цих нюансів – це буде компенсуватися тією кількістю вод, які скидають промислові підприємства. Тобто, треба розуміти, що міста є основними забруднювачами водних ресурсів. Все інше – це підприємства. Враховуючи той факт, що вони зараз не працюють на повну потужність та не по всій Україні, то можна сказати, що ми компенсуємо одні скиди іншими, і завдяки цьому згодом ситуація буде такою ж, як і до війни”, – резюмувала спікерка.

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