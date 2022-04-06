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Последствия будут катастрофические: эколог рассказала, как боевые действия повлияют на загрязнение водоемов

Киев • УНН

 • 1190715 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Интенсивные боевые действия, которые продолжаются на территории Украины, существенно повлияют на загрязнение водоемов и проблемы с наполнением рек. Многочисленные разрушения мостов приведут к остановке течения и цветению водоемов, а большое количество закопанных трупов в земле будет иметь влияние в контексте отравления грунтовых вод. Эколог Татьяна Лампика в разговоре с УНН рассказала, какие глобальные экологические последствия ожидают Украину в ближайшее время.

Последствия будут катастрофические: эколог рассказала, как боевые действия повлияют на загрязнение водоемов

Цитата

“В настоящее время нужно понимать, что есть поврежденные объекты. Это канализации, объекты водоснабжения и водоотведения. То есть, объекты именно городского обустройства, городская инфраструктура. Это города, которые бомбардировали. Есть случаи нарушения очистных сооружений. Это будет нести очень существенное влияние, тем более, что впереди у нас лето. А лето - это повышение температуры, что означает цветение рек. Это только увеличит эту проблему, потому что эти органические отходы только способствуют развитию цветения водоемов", - отметила эксперт.

Детали

Эколог отмечает, что значительные разрушения мостов останавливают течение. Что, в частности, приведет к прекращению наполнения водоемов и их цветению.

"Есть подозрение относительно подземных вод. Надо понимать, что есть большое количество трупов, которые закапывают в общие могилы, как и с нашей стороны, так и с той. В городах, где таких могил много, могут быть проблемы с подземными водами”, - добавляет спикер.

Она пояснила, что на отравление грунтовых вод существенно влияет трупный яд. В частности, при создании кладбищ, всегда стараются либо подальше их размещать, либо на участке, где есть глиняный замок, который не дает возможности после разложения тела попадать опасным веществам в грунтовые воды.

В то же время, добавляет Татьяна, водоемы могут сами очиститься в случае, если будет достаточно осадков на территории Украины в течение года.

“Но надо понимать, что тогда это все поплывет к морям. Оно все смывается туда. Я не понимаю окончательной экологической ситуации в Мариуполе. Потому что если вы посмотрите на карты, там есть хранилище размещения отходов на берегу Азовского моря. Оно салатового цвета. Есть опасение, что в результате боевых действий вся эта жидкость может попасть в Азовское море, и эти экологические последствия будут катастрофические”, - подчеркнула собеседница агентства.

Надежду дает тот факт, что городские советы и военные администрации делают максимум для того, чтобы уменьшить риски экологической катастрофы. Находясь в условиях военного положения, они пытаются отремонтировать все, что разрушается, считает эколог.

“Если будет постоянное внимание к этим нюансам - это будет компенсироваться тем количеством вод, которые сбрасывают промышленные предприятия. То есть, надо понимать, что города являются основными загрязнителями водных ресурсов. Все остальное - это предприятия. Учитывая тот факт, что они сейчас не работают на полную мощность и не по всей Украине, то можно сказать, что мы компенсируем одни сбросы другими, и благодаря этому со временем ситуация будет такой же, как и до войны”, - резюмировала спикер.

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