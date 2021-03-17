Нашпигований наркотиками електросамокат: у посилці із Франції виявили заборонені препарати
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. У міжнародній посилці, яка прибула з Франції до України авіарейсом через аеропорт "Бориспіль", митники виявили електросамокат з наркотиками. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу Київської митниці.
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"Згідно з декларацією, у міжнародному поштовому відправленні, яке прибуло з Франції до України авіарейсом через аеропорт "Бориспіль", знаходився електричний транспортний засіб.
Однак під час митного контролю даної посилки на сканері було виявлено, що у пінопластовому ущільнювачі, в якому переміщувався задекларований електросамокат, знаходилася спеціально виготовлена схованка", - йдеться в повідомленні митниці.
Деталі
В схованці знаходилось 2002 таблетки білого кольору з надписом "Б8" та 24 фрагменти таблеток.
Як виявили митні експерти, дані таблетки містять бупренорфін, який віднесений до наркотичних засобів, обіг яких в Україні обмежено.
Вчинено дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, з використанням спеціально виготовлених сховищ.
До слова, зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого частиною 1 статті 483 Митного кодексу України.
Додамо
Київські митники вилучили 328 упаковок сильнодіючих ліків із міжнародного експрес-відправлення з Німеччини.