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Нашпигованный наркотиками электросамокат: в посылке из Франции обнаружили запрещенные препараты

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 марта. УНН. В международной посылке, которая прибыла из Франции в Украину авиарейсом через аэропорт "Борисполь", таможенники обнаружили электросамокат с наркотиками. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской таможни.

Цитата

"Согласно декларации, в международном почтовом отправлении, которое прибыло из Франции в Украину авиарейсом через аэропорт "Борисполь", находилось электрическое транспортное средство.

Однако во время таможенного контроля данной посылки на сканере было обнаружено, что в пенопластовом уплотнители, в котором перемещался задекларированный электросамокат, находился специально изготовленный тайник", - говорится в сообщении таможни.

Детали

В тайнике находилось 2002 таблетки белого цвета с надписью "Б8" и 24 фрагмента таблеток.

Как установили таможенные эксперты, данные таблетки содержат бупренорфин, который отнесен к наркотическим средствам, оборот которых в Украине ограничен.

Совершенные действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля, с использованием специально изготовленных хранилищ.

К слову, указанные действия имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренного частью 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.

Добавим

Киевские таможенники изъяли 328 упаковок сильнодействующих лекарств с международного экспресс-отправления из Германии.

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