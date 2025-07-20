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"Наша країна була мертва": Трамп привітав американців із півріччям свого президентства

Київ • УНН

 • 1808 перегляди

Дональд Трамп відзначив півріччя свого другого терміну, заявивши, що США є "найкрутішою" та "найшанованішою країною у світі". Він підкреслив значні досягнення, включаючи припинення війн, і назвав цей період одним з найзначніших для будь-якого президента.

"Наша країна була мертва": Трамп привітав американців із півріччям свого президентства

Президент США Дональд Трамп вважає США "найкрутішою" та "найшанованішою країною у світі". Про це він написав у соцмережі Truth Social у день півріччя свого другого терміну перебування на посаді, повідомляє УНН.

Деталі

Звертаючись до жителів США, він привітав їх "з важливою датою".

Отакої, час летить непомітно! Сьогодні шостий місяць мого другого терміну. Що важливо, цей період називають одним з найзначніших для будь-якого президента. Іншими словами, ми зробили багато хорошого і великого, включаючи припинення численних воєн в країнах, пов'язаних з нами лише торгівлею і/або, в деяких випадках, дружбою

- зазначив Трамп.

Він вказав, що шість місяців - не такий вже й великий термін для повного відродження великої країни.

"Рік тому наша країна була мертва, і надії на відродження майже не було. Сьогодні США - найкрутіша і найшанованіша країна в світі. З річницею!", - поздоровив американців глава Білого дому.

Нагадаємо

Дональд Трамп офіційно став 47-м президентом США 20 січня 2025 року. У своїй інавгураційній промові президент США Дональд Трамп пообіцяв створити "найсильнішу армію, яку коли-небудь бачив світ". Про війну в Україні він не згадав, але запевнив, що хоче бути миротворцем.

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Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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