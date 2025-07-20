«Наша страна была мертва»: Трамп поздравил американцев с полугодием своего президентства

$41.870.00
48.450.00
ukenru
Мужчина, напавший с ножом на посетителя ТРЦ в Киеве, оказался бывшим военным
Эксклюзив
20 июля, 09:39 • 25658 просмотра
Мужчина, напавший с ножом на посетителя ТРЦ в Киеве, оказался бывшим военным
Эксклюзив
20 июля, 07:27 • 67625 просмотра
Одна из самых напряженных недель года: астропрогноз на 21–27 июля
19 июля, 21:47 • 105357 просмотра
Усик в пятом раунде победил Дюбуа нокаутом и стал абсолютным чемпионом мира (видео)
19 июля, 17:59 • 91594 просмотра
Санкции будут вскоре: Зеленский анонсировал первые решения обновленного состава СНБО
19 июля, 17:24 • 75812 просмотра
Зеленский заявил, что команда сейчас работает еще над одним обменом
19 июля, 14:56 • 54831 просмотра
Зеленский обновил состав СНБО после кадровых изменений в правительстве
18 июля, 18:06 • 137791 просмотра
Пять сериалов о магических приключениях: что посмотреть в эти выходные
Эксклюзив
18 июля, 15:17 • 271718 просмотра
Авиастроение без поддержки: как стратегическая отрасль теряет возможности для развития
Эксклюзив
18 июля, 14:59 • 112171 просмотра
Алгоритмы, которые решают за нас: готовы ли мы к ИИ в банковской сфере?
Эксклюзив
18 июля, 14:38 • 100625 просмотра
Атаки РФ: стало известно, сколько в Днепре повреждено учреждений здравоохранения и образования
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2.2м/с
89%
742мм
Популярные новости
Яблоки, колбасы и рабочие: Северная Корея и россия углубляют экономические связи20 июля, 11:36 • 38864 просмотра
В Павлограде сообщают о взрывах на фоне тревоги и угрозы баллистики20 июля, 12:58 • 33315 просмотра
В Одессе врач попал в больницу после конфликта с военными ТЦК: начато расследование20 июля, 13:11 • 22614 просмотра
ЕС выделил Украине 164,8 млрд евро, среди них 3,6 млрд из замороженных активов РФ20 июля, 13:22 • 44867 просмотра
В РФ похвастались процессом сборки и масштабами производства БПЛА17:27 • 21819 просмотра
публикации
Авиастроение без поддержки: как стратегическая отрасль теряет возможности для развития
Эксклюзив
18 июля, 15:17 • 271725 просмотра
Нардеп Гурин попал в скандал: почему его заявление возмутило военных18 июля, 14:37 • 193353 просмотра
Ретроградный Меркурий 2025: какие три знака Зодиака ожидают испытания18 июля, 11:48 • 259969 просмотра
Усик против Дюбуа: ставки букмекеров и когда начнется реванш за титул абсолютного чемпиона мира18 июля, 10:40 • 278159 просмотра
Свежее пополнение в новом правительстве: что известно о Денисе Улютине, Тарасе Качке и Алексее Соболеве17 июля, 14:31 • 455265 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Папа Лев XIV
Илон Маск
Юлия Свириденко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Донецкая область
Сумская область
Реклама
УНН Lite
Расследование в отношении Kneecap по поводу выступления на Glastonbury прекращено19 июля, 07:54 • 44531 просмотра
Пять сериалов о магических приключениях: что посмотреть в эти выходные18 июля, 18:06 • 137798 просмотра
Первые билеты на "Одиссею" Нолана распроданы - за год до премьеры18 июля, 12:24 • 164506 просмотра
«Камера поцелуев» разоблачила служебный роман CEO IT-гиганта на концерте Coldplay17 июля, 17:00 • 165724 просмотра
Королева Камилла празднует 78-летие: Уильям и Кейт поздравили мачеху принца Уэльского17 июля, 13:55 • 169002 просмотра
Актуальное
Шахед-136
ТикТок
MIM-104 Patriot
Фокс Ньюс
Серия Airbus A320

«Наша страна была мертва»: Трамп поздравил американцев с полугодием своего президентства

Киев • УНН

 • 1466 просмотра

Дональд Трамп отметил полугодие своего второго срока, заявив, что США являются «самой крутой» и «самой уважаемой страной в мире». Он подчеркнул значительные достижения, включая прекращение войн, и назвал этот период одним из самых значительных для любого президента.

«Наша страна была мертва»: Трамп поздравил американцев с полугодием своего президентства

Президент США Дональд Трамп считает США «самой крутой» и «самой уважаемой страной в мире». Об этом он написал в соцсети Truth Social в день полугодия своего второго срока пребывания в должности, сообщает УНН.

Подробности

Обращаясь к жителям США, он поздравил их «с важной датой».

Вот так, время летит незаметно! Сегодня шестой месяц моего второго срока. Что важно, этот период называют одним из самых значимых для любого президента. Другими словами, мы сделали много хорошего и великого, включая прекращение многочисленных войн в странах, связанных с нами только торговлей и/или, в некоторых случаях, дружбой

- отметил Трамп.

Он указал, что шесть месяцев - не такой уж и большой срок для полного возрождения великой страны.

«Год назад наша страна была мертва, и надежды на возрождение почти не было. Сегодня США - самая крутая и самая уважаемая страна в мире. С годовщиной!», - поздравил американцев глава Белого дома.

Напомним

Дональд Трамп официально стал 47-м президентом США 20 января 2025 года. В своей инаугурационной речи президент США Дональд Трамп пообещал создать «сильнейшую армию, которую когда-либо видел мир». О войне в Украине он не упомянул, но заверил, что хочет быть миротворцем.

В Кремле похвалили президента Трампа, несмотря на его жесткие заявления в адрес путина20.07.25, 13:40 • 3550 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

политикаНовости Мира
Белый дом
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9