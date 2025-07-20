«Наша страна была мертва»: Трамп поздравил американцев с полугодием своего президентства

Президент США Дональд Трамп считает США «самой крутой» и «самой уважаемой страной в мире». Об этом он написал в соцсети Truth Social в день полугодия своего второго срока пребывания в должности, сообщает УНН.

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Обращаясь к жителям США, он поздравил их «с важной датой».

Вот так, время летит незаметно! Сегодня шестой месяц моего второго срока. Что важно, этот период называют одним из самых значимых для любого президента. Другими словами, мы сделали много хорошего и великого, включая прекращение многочисленных войн в странах, связанных с нами только торговлей и/или, в некоторых случаях, дружбой - отметил Трамп.

Он указал, что шесть месяцев - не такой уж и большой срок для полного возрождения великой страны.

«Год назад наша страна была мертва, и надежды на возрождение почти не было. Сегодня США - самая крутая и самая уважаемая страна в мире. С годовщиной!», - поздравил американцев глава Белого дома.

Напомним

Дональд Трамп официально стал 47-м президентом США 20 января 2025 года. В своей инаугурационной речи президент США Дональд Трамп пообещал создать «сильнейшую армию, которую когда-либо видел мир». О войне в Украине он не упомянул, но заверил, что хочет быть миротворцем.

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