NASA відправить на МКС перший повністю комерційний екіпаж у лютому 2022 року
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Запуск космічного корабля з першим повністю комерційним екіпажем компанії Axiom Space в рамках місії Axiom-1 на Міжнародну космічну станцію (МКС) планується на 21 лютого 2022 року, повідомила в Twitter керівник програми пілотованих польотів Національного агентства з аеронавтики і дослідження космічного простору ( NASA) Кеті Людерс, передає УНН.
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“Відмінні новини! Ми націлені стартувати 21 лютого для запуску місії Axiom 1 на Космічну станцію — перший політ приватних космонавтів в лабораторію мікрогравітації. Наша робота продовжує відкривати простір для більшої кількості людей, ніж будь-коли”, — йдеться в повідомленні Людерс.
Доповнення
Axiom Mission 1 — це запланована місія SpaceX Crew Dragon на Міжнародну космічну станцію, керована SpaceX від імені Axiom Space. Політ розпочнеться 21 лютого 2022 року і відправить на МКС чотирьох осіб для восьмиденного перебування: професійно підготовленого астронавта Майкла Лопеса-Алегрію, Ейтана Стіббе з Ізраїлю, Ларрі Коннора з США і Марка Паті із Канади.
Очікувалося, що актор Том Круз і Дуг Ліман будуть також пасажирами, але пізніше було оголошено, що вони полетять наступним рейсом.
Після свого першого польоту Axiom, планує пропонувати пілотовані польоти на МКС не рідше двох разів на рік.
Було оголошено, що кожне з місць, зарезервованих для туристів, коштує 55 мільйонів доларів.
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