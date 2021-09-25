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NASA отправит на МКС первый полностью коммерческий экипаж в феврале 2022 года

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 сентября. УНН. Запуск космического корабля с первым полностью коммерческим экипажем компании Axiom Space в рамках миссии Axiom-1 на Международную космическую станцию (МКС) планируется на 21 февраля 2022 года, сообщила в Twitter руководитель программы пилотируемых полетов Национального агентства по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Кэти Людерс, передает УНН.

Цитата

“Отличные новости! Мы нацелены стартовать 21 февраля для запуска миссии Axiom 1 на Космическую станцию — первый полет частных космонавтов в лабораторию микрогравитации. Наша работа продолжает открывать пространство для большего количества людей, чем когда-либо”, — говорится в сообщении Людерс.

Дополнение

Axiom Mission 1 — это запланированная миссия SpaceX Crew Dragon на Международную космическую станцию, управляемая SpaceX от имени Axiom Space. Полет начнется 21 февраля 2022 года и отправит на МКС четырех человек для восьмидневного пребывания: профессионально подготовленного астронавта Майкла Лопеса-Алегрию, Эйтана Стиббе из Израиля, Ларри Коннора с США и Марка Пати из Канады.

Ожидалось, что актер Том Круз и Дуг Лиман будут также пассажирами, но позже было объявлено, что они полетят следующим рейсом.

После своего первого полета Axiom планирует предлагать пилотируемые полеты на МКС не реже двух раз в год.

Было объявлено, что каждое из мест, зарезервированных для туристов, стоит 55 млн долларов.

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