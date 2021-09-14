NASA планує використовувати МКС до 2030 року
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Національне управління США з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA) має намір продовжувати експлуатацію Міжнародної космічної станції (МКС) до 2030 року. Про це, виступаючи на саміті The 2021 Humans to Mars, розповіла керівник пілотованої програми NASA Кетрін Лидерс, передає УНН.
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“МКС — це важливий проект для нас, ми продовжуємо використовувати станцію і сподіваємося продовжувати це робити до 2030 року”, — сказала вона. За словами Лидерс, управління працює над продовженням терміну її експлуатації, щоб розробляти системи, здатні допомогти людям висадитися на Місяці.
Контекст
В кінці серпня під час обстеження російського сегмента (МКС) космонавти знайшли кілька некрізних тріщин в найстарішому модулі “Зоря”.
Перед цим, 29 липня, російський багатофункціональний лабораторний модуль “Наука” несподівано активував свої двигуни після успішного стикування з МКС. Після чого в NASA заявили, що займуться розслідуванням інциденту з російським модулем.