NASA займеться розслідуванням інциденту з російським модулем
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) продовжує оцінювати можливий вплив на Міжнародну космічну станцію (МКС) інциденту з російським модулем “Наука”. Створюється група фахівців для з’ясування обставин ненавмисного включення двигунів модуля, повідомляє УНН з посиланням на заяву NASA.
Цитата:
“Відповідно до політики NASA формується дослідницька група для перевірки цієї діяльності. Команда NASA почне з визначення членів команди і визначення масштабів розслідування”, - йдеться у повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що команда зосередиться на аналізі наявних даних, співробітництві з російськими колегами для отримання будь-якої інформації, необхідної для їхньої оцінки, і координації з іншими міжнародними партнерами.
Доповнення
Російський багатофункціональний лабораторний модуль “Наука” несподівано активував свої двигуни 29 липня після успішного стикування з МКС.