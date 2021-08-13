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NASA займеться розслідуванням інциденту з російським модулем

NASA займеться розслідуванням інциденту з російським модулем

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) продовжує оцінювати можливий вплив на Міжнародну космічну станцію (МКС) інциденту з російським модулем “Наука”. Створюється група фахівців для з’ясування обставин ненавмисного включення двигунів модуля, повідомляє УНН з посиланням на заяву NASA.

Цитата:

“Відповідно до політики NASA формується дослідницька група для перевірки цієї діяльності. Команда NASA почне з визначення членів команди і визначення масштабів розслідування”, - йдеться у повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що команда зосередиться на аналізі наявних даних, співробітництві з російськими колегами для отримання будь-якої інформації, необхідної для їхньої оцінки, і координації з іншими міжнародними партнерами.

Доповнення

Російський багатофункціональний лабораторний модуль “Наука” несподівано активував свої двигуни 29 липня після успішного стикування з МКС.

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