Нарколабораторію з виготовлення амфетаміну викрили на Київщині
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Нарколабораторію з виготовлення амфетаміну викрила Служба безпеки України у Вишгородському районі Київщини. Про це УНН повідомили в прес-службі СБУ.
Оперативники СБУ затримали організатора виробництва психотропів із 400 грамами амфетаміну.
Під час обшуку приміщення, де розміщувалася нарколабораторія, правоохоронці вилучили хімічні сполуки та промислове обладнання для виготовлення психотропів.
Проти затриманого планується відкрити кримінальне провадження та повідомити йому про підозру.
Слідчі дії тривають.