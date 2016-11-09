Нарколабораторию по изготовлению амфетамина разоблачили в Киевской области

Оперативники СБУ задержали организатора производства психотропных веществ с 400 граммами амфетамина.

Во время обыска помещения, где находилась нарколаборатория, правоохранители изъяли химические соединения и промышленное оборудование для изготовления психотропных веществ.

Против задержанного планируется открыть уголовное производство и сообщить ему о подозрении.

Следственные действия продолжаются.