Нарколабораторию по изготовлению амфетамина разоблачили в Киевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Нарколабораторию по изготовлению амфетамина разоблачила Служба безопасности Украины в Вышгородском районе Киевской области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
Оперативники СБУ задержали организатора производства психотропных веществ с 400 граммами амфетамина.
Во время обыска помещения, где находилась нарколаборатория, правоохранители изъяли химические соединения и промышленное оборудование для изготовления психотропных веществ.
Против задержанного планируется открыть уголовное производство и сообщить ему о подозрении.
Следственные действия продолжаются.